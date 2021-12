Qué es la teoría de la panspermia y qué dice sobre la posibilidad de que el universo esté lleno de vida

1 hora

¿Será posible?

¿Cómo llegarían a esos otros lugares?

¿Cómo lograrían sobrevivir en el espacio?

¿Será que sí?

* Gran parte de este artículo es una adaptación del video de BBC Ideas "Are we thinking about alien life all wrong?", realizado con el consultor académico Dr. Mark Fox-Powell, investigador en The Open University, y presentado por el físico Brian Cox.