Las palabras y expresiones en español que provienen del árabe (y que usas a diario quizá sin saberlo)

Seguro que has escuchado o dicho alguna vez esta expresión para animar a tu equipo durante un partido.

Lo que a lo mejor no sabías es que tiene varios siglos a sus espaldas, proviene del árabe alla'ibín áyya ba'ád alla'ib bón bád y significa "jugadores, venga ya, el juego va bien".

Por ejemplo, aceite y aceituna provienen del árabe, pero no hay claridad sobre si se deberían contabilizar aceitunero o aceitoso, que son palabras derivadas. "Lo mejor es no cometer el error de decir un número. Pero sí dejar claro que la influencia (del árabe en el español) es enorme ".

Un poco de historia

"La arabización de la lengua no ocurre de un día para otro. En unos dos siglos se impone el árabe desde el punto de vista político y religioso ", cuenta Ángeles Vicente.

No solo el poder influyó en la lengua, también los matrimonios mixtos entre árabes y autóctonos convertidos al islam, algo que ocurría, en parte, para obtener privilegios a la hora de trabajar o la exención de impuestos.

Cuándo aparecen los arabismos

Los arabismos no se incorporaron al castellano al mismo tiempo ni todos se mantuvieron.

Palabras y expresiones que provienen del árabe

Cifra . También eran buenos en matemáticas, así que no es de extrañar que nos hayan quedado palabras como esta, cifra ( ṣífr ) , que originalmente significaba "vacío" y hoy usamos para referirnos a un número .

En balde . Si alguna vez pusiste mucho empeño en algo pero que no sirvió para nada, tu esfuerzo habrá sido en balde ( bāṭi l), en definitiva, será un esfuerzo inútil, en vano o sin valor, precisamente el significado original de este arabismo.

Elixir . Al buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la primera acepción que nos dará para esta palabra es la de "piedra filosofal ", que si eres fan de Harry Potter lo vas a entender perfectamente, pero si no, a lo mejor te suena a algo raro y lejano. Pero esto no lo inventó J. K. Rowling, sino que viene del árabe clásico al'iksīr .

Fulano. Seguro has escuchado esto más de una vez: "¿Si fulanito te dice que se va a lanzar por un barranco lo haces tu también?".Pues quien te lo haya dicho está usando un arabismo. Con fulanito o fulano nos referimos a alguien cuyo nombre no conocemos o al que no queremos nombrar, y viene de fulān.