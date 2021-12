Mi burrito sabanero: Ricardo Cuenci, el niño venezolano que interpreta la versión original del villancico y por la que no recibió "ni un bolívar partido por la mitad"

51 minutos

"Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén".

"Mejor en la voz de un niño"

El cantante

"Y yo me puse a tararear en los pasillos del estudio y a cantar El Burrito Sabanero. Entonces salen y escuchan lo que estoy cantando [...] Y como yo sabía que tenía cómo cantarlo, la canté [...] Incluso se tuvo que grabar como el Burrito Tabanero, porque yo no sabía pronunciar la S. Y así quedó".

"De allí, La Rondallita [el coro infantil venezolano] empezó a hacerse famosa afuera, sobre todo en Puerto Rico [...] Viaja La Rondallita a Puerto Rico, pero lo cómico es que los niños que viajaron no son los mismos que grabaron. Entre los que viajaron no estaba Ricardo Cuenci ", recuerda Márquez.

Desilusiones

"A lo mejor a mi papá le faltó un poco de chispa", lamenta Ricardo. "No me dejó, no me dejó y yo quedé así como que 'mérmole'... ¡Y con Menudo!".