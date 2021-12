James Webb: despega el mayor telescopio espacial de la historia que busca la luz de las primeras estrellas

Es difícil imaginar una época en la que lo único que existía era la oscuridad, cuando podías viajar en cualquier dirección durante millones de años y no ver absolutamente nada.

Ver al pasado

"Creemos que debería haber estrellas o galaxias, o agujeros negros de pronto comenzando 100 millones de años después del Big Bang. No debe haber muchas para encontrar en ese tiempo pero el telescopio Webb puede verlas si están ahí… y si tenemos suerte", le dijo a una edición especial de Discovery, del servicio mundial de la BBC, un investigador de la agencia espacial estadounidense NASA.

La formación de todo

No sabemos mucho sobre las primeras estrellas. Podemos introducir las leyes físicas en modelos de computadoras para tener un sentido de lo que puede ser posible. Y suena fantástico.

Una herramienta multipropósito

El Webb ha sido diseñado para ver todos sus objetivos de una manera muy particular: en el espectro infrarrojo.

Hubble fue diseñado para ser predominantemente sensible a la luz en las longitudes de onda ópticas o visibles. Es el mismo tipo de luz que detectamos con nuestros ojos.

"El factor limitante que tenemos con el Hubble, por ejemplo, es que no alcanza lo suficientemente lejos en el espectro infrarrojo como para detectar las señales de la luz estelar que buscamos. Tampoco es un telescopio particularmente grande. Ha sido una instalación pionera, sin duda. Fotos increíbles. Pero el diámetro de su espejo es de solo 2,4 metros, y el poder de un telescopio se incrementa con el cuadrado del diámetro del espejo. Ahí es donde entra el telescopio James Webb".

Tecnología de avanzada

Evitar errores del pasado

Cuando el telescopio llegó a la órbita en 1990, los científicos se dieron cuenta de que el reflector no había sido pulido de manera correcta. Sus fotos iniciales de galaxias venían borrosas.

No fue sino hasta que astronautas pudieron llevar ópticas correctivas hasta el telescopio que el Hubble pudo empezar a ver el cosmos con claridad. Y es por esa experiencia que, de pronto con razón, todo el mundo se pregunta si se puede garantizar que el espejo del telescopio Webb sea impecable.

Por momentos, las consolas de las computadoras que se comunicaban con el telescopio Webb dentro de la Recámara A tenían que cubrirse con plástico para protegerlas del riesgo de agua goteando desde el techo. Pero guardado detrás de las espesas paredes del contenedor de vacío, el telescopio Webb estaba a salvo y demostraba que no tenía un problema como el Hubble .

La ingeniera de instrumentos de sistemas de la NASA Begoña Vila agrega: "Esto es lo que demostramos en la recámara de pruebas. Sabemos que cuando nos enfoquemos inicialmente en una estrella en el espacio, veremos realmente 18 puntos de luz porque los 18 segmentos individuales del espejo no estarán alineados. Pero luego ajustaremos los espejos para juntar todos los puntos y formar una estrella única que esté bien. Sabemos cómo funciona el Webb".

"Espejos cortantes"

"Éste no es cualquier tupperware, es tupperware calificado para el espacio. Cumple con todos los estándares internacionales para mantener las cosas limpias por años", dice la directora del Centro de Tecnología de Astronomía del Reino Unido.

"Pero no solo un punto de la imagen, sino cualquier punto de la imagen, todo al mismo tiempo. Vas de 2D a 3D, a lo que llamamos un cubo de datos", me cuenta.

"La pesadilla de todas las pesadillas"

"Porque es un observatorio tan grande y complejo,y también porque tiene que funcionar a temperaturas criogénicas, no puedes juntar todo al tiempo y luego probarlo . Pones todo en paquetes sellados y aislados térmicamente, probando cada etapa. Y a medida que todo empieza a crecer y a crecer, se vuelve virtualmente imposible devolverse porque encontraste un problema en un detector, digamos".

"No sé qué decir. Es impactante ". Su voz se escucha emocionada.

Más de 300 retos

Los ingenieros se refieren a "fallos de un solo punto" para describir las acciones que, si no ocurren cuando están programadas y en el orden correcto, posiblemente puedan echar por tierra todo el emprendimiento. Webb t iene que sobrepasar 344 de estos retos decisivos.

"Para perfeccionar la secuencia, desarrollamos diversos exámenes a través de los años tanto en modelos pequeños como de tamaño completo. Practicamos no solo el proceso de despliegue, sino también el de guardado. Esto nos da la confianza de que el Webb se va a desplegar de manera satisfactoria".

Para todos los que no hemos estado involucrados directamente en el proyecto, el proceso de despliegue parece aterrador. ¿Qué pasa si una de las cuerdas que sujeta una de las membranas súper delgadas se enreda, o peor aún, se revienta ?

"Tengo confianza", dice, "y aún así también soy consciente de que no importa qué tan sólido sea el plan que tengamos, y tenemos un gran plan, las cosas igual pueden salir mal".

"Pero mi opinión no tiene ningún efecto en el hardware. Y, en consecuencia, mis preocupaciones tampoco tienen ningún tipo de efecto en el hardware. Así que la mayor parte del tiempo no me preocupo".