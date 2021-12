7 buenas noticias que nos deja 2021

39 minutos

1. Las vacunas contra la covid-19 han demostrado ser efectivas

3. La primera vacuna contra la malaria

4. Las mujeres llegaron a posiciones de poder en las que nunca antes habían estado

"Y a nivel internacional también es una señal positiva para las mujeres y para todos los individuos que históricamente han sido discriminados por su cultura, religión, raza, diversidad étnica porque observan que el ' Yes, we can ' (Sí podemos), existe más allá del mandato de Barack Obama".

5. Chile aprobó el matrimonio igualitario y hubo avances a favor de los derechos de la comunidad LGTB en Suiza, Botsuana y Canadá

6. Dos atletas extraordinarias pusieron sobre la mesa la importancia de la salud mental

"2021 no era el año que esperaba. Este verano, tuve que dar un paso atrás en la competencia para recuperarme de una lesión invisible", dijo en diciembre, tras recibir el premio a su trayectoria en la ceremonia BBC Sports Personality of the Year .

En julio, la atleta escribió en la revista Time un artículo que tituló: "It's O.K. Not to Be O.K." (Está bien no estar bien).