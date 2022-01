4 secretos increíbles revelados al decifrar lo escrito en tabletas de hace 5.000 años

1. El Arca de Noé es anterior a la Biblia

2. El primer autor es una autora

No era fácil ser mujer en Mesopotamia, pero las mujeres de familias ricas eran tratadas bastante bien.

3. Contamos el tiempo a la antigua

Si alguna vez te has preguntado por qué hay 60 segundos en un minuto o 360 grados en un círculo es porque los sumerios y los acadios usaban un sistema de numeración que era sexagesimal.

4. Les gustaba escribir tanto como a nosotros

Al leer estas cartas hoy, te das cuenta de que, en muchos sentidos, no ha cambiado mucho.

"Tenemos cartas de estas mujeres quejándose de que los hombres no están enviando suficiente dinero a casa", dice Wisnom.

"Ese tipo de cosas realmente salen a la luz y vemos estas pequeñas preocupaciones humanas, esas pequeñas aspiraciones, disputas, celos, etc.".

Este artículo es una adaptación del video de BBC Ideas "The ancient secrets revealed by deciphered tablets", realizado con el consultor académico Dr. Rodrigo Hernaiz-Gomez, Profesor de Lenguas y Lingüística, The Open University