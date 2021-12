Covid de larga duración: “Tengo que elegir entre caminar y hablar”

Son miles los afectados, pero no hay certeza de por qué algunas personas desarrollan el llamado covid de larga duración y otras no.

"Un medicamento antiinflamatorio llamado colchicina cambió significativamente mi recuperación, pero desgraciadamente volví a recaer. Ahora puedo caminar lentamente por cinco minutos una vez a la semana si tengo suerte, pero después me duele el pecho. Tengo que elegir entre usar mi voz y mover mi cuerpo. No puedo hacer ambas cosas en un día".

"Los médicos no saben por qué si tengo buenos niveles de oxígeno en mi cuerpo, no llega a mis pulmones, lo que podría ser un problema con mis vasos sanguíneos. Pero mis escáneres muestran que son normales, nunca antes habían visto esto".

"Muchos pacientes están siendo despachados porque sus médicos de cabecera y especialistas no han recibido suficiente orientación. No saben que los pacientes pueden tener microcoágulos de sangre, aunque los resultados de sus escáneres y análisis de sangre sean normales , como me pasa a mí".

"Al final de mis clases, me siento borracha"

"Al final de mis clases, me siento borracha y no puedo recordar lo que se ha dicho ".

"Se me estaban acabando las opciones"

"No me gusta pedirle a otras personas que me apoyen (económicamente), pero sentí que se me estaban acabando las opciones".