Billie Eilish: cómo la pornografía afecta el cerebro y los hábitos sexuales de los jóvenes como le pasó a la cantante

La pregunta planteada por el presentador Howard Stern fue provocada por las líneas "Sola en casa, tratando de no comer / Distraerme con pornografía" de su más reciente álbum, "Male Fantasy" (Fantasía Masculina).

El estudio fue publicado en julio de 2021 en la revista Journal of Adolescent Health y se centró en residentes de áreas de bajos ingresos.

Pornografía y tecnología

"No se trata de estilos de vida o normas sociales. Se trata de las formas en que la tecnología ha transformado la conexión humana, incluyendo el sexo, en una droga a la que todos, incluidos los niños, tienen acceso ".

Descargas de dopamina

Lembke publicó en 2021 el libro Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence(Nación dopamina: encontrar equilibrio en la era de la indulgencia, en traducción literal).