Por qué los vikingos no eran realmente como muchos los imaginamos

Los genes de los vikingos revelan que no eran como los imaginamos.

"No puede decirse verdaderamente que hubo un grupo genéticamente homogéneo que era muy escandinavo y se veía igual en todas partes", afirma Sikora.

La investigación también sugiere que la identidad vikinga no estaba relacionada con el trasfondo genético o la etnicidad, sino que era una identidad social.

"El fenómeno vikingo no es algo escandinavo, en el sentido de que no es la etnicidad lo que determina si eres vikingo o no, es un estilo de vida", afirma el científico que lideró el proyecto.