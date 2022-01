Por qué los diamantes azules son tan preciosos para los científicos

1 hora

Excepcionales

No todos los diamantes son transparentes o ligeramente amarillos o marrones, como los que generalmente imaginamos.

Profundamente interesantes

No sólo son valiosos sino que suelen ser muy puros, así que tienden a no tener "inclusiones", o pequeños trozos de material que no es diamante, minerales que estaban en la cercanía cuando éste se estaba formando.