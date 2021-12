Rogel Aguilera-Mederos: el gobernador de Colorado reduce de 110 a 10 años la condena al camionero cubano que causó la muerte de 4 personas en un accidente

1 hora

Qué pasó en el accidente

"No soy un criminal", dijo. "No soy un asesino. Cuando veo los cargos en mi contra, estamos hablando de un asesino y ese no soy yo. Nunca he pensado en hacerle daño a alguien en la vida".