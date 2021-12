Covid: por qué algunos países han reducido el aislamiento (y las dudas que genera entre algunos científicos)

En EE.UU. la persona ya no tendrá que aislarse diez días, sino solo cinco. En Reino Unido, España y Argentina, pasarán de estar diez días en cuarentena a solo siete, con indicaciones específicas en cada país.

Estados Unidos

Primero, reconoce que aunque hay que evitar mayores disrupciones en la fuerza laboral y la gente común, "no hay datos o evidencias que respalden la medida" .

Segundo, critica que los CDC no indiquen que la persona aislada deba hacerse un test de antígenos o PCR que muestre que ya no es positiva y que por lo tanto puede circular.

Los CDC fueron criticados por no establecer que antes de romper su aislamiento los infectados debían hacerse una prueba que muestre que ya no son contagiosos.

Tercero, menciona que no hay suficientes datos acerca de cuánto dura la diseminación y el tiempo de eliminación del virus en su variante ómicron, algo que sí se conoce para la variante delta, por ejemplo.

Cuarto, el experto señala que la guía de los CDC "no mencionan ni una sola palabra" acerca del estatus de vacunación de la persona contagiada.

"Sabemos por estudios anteriores que hay una eliminación (del virus) más rápida entre los vacunados que entre las personas que no fueron vacunadas, pero la recomendación de los CDC no tiene en cuenta esto", escribe Topol.

Inglaterra

Y su otra advertencia es que la disminución en el tiempo de aislamiento debería aplicar solo para aquellas personas que no tengan alguna condición previa o que estén bajo una terapia que afecte su sistema inmune, ya que en estos casos el virus puede actuar de manera diferente.

España

En España, la Comisión de Salud Pública aprobó que a partir de este jueves las personas que den positivo para covid pero que no tengan síntomas podrán reducir su cuarentena de diez a siete días.

Para dejar el aislamiento no será necesario un test de antígenos ni PCR.

"A mí me parece razonable", le dice a BBC Mundo el doctor Salvador Peiró, médico especialista en Salud Pública e investigador en Farmacoepidemiología de FISABIO, una fundación de investigación biomédica dependiente de la Generalitat Valenciana, en España.

Además, señala que alguien que hoy es asintomático pueda que mañana no lo sea .

En cuanto a EE.UU., Peiró sostiene que no está de acuerdo con la posición de Topol.

"Entiendo la parte en que dice que no tenemos suficiente evidencia, pero mi pregunta es cuáles son las alternativas de cada medida".

"La alternativa son millones de días de aislamiento para muchas personas que probablemente no lo necesitan".

"No me parece disparatado que EE.UU. haya decidido cinco días, (pero) me parece mucho más prudente los británicos y los españoles con siete", concluye.