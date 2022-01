Qué es la aquamación, la alternativa que se promociona como "más ecológica" que la cremación

El nombre científico del proceso es hidrólisis alcalina , e implica pesar el cuerpo y luego calentarlo a 150° C en una mezcla de hidróxido de potasio y agua por 90 minutos.

Esto disuelve el tejido corporal , dejando solo los huesos, que luego se enjuagan a 120° C, se secan y se pulverizan usando una máquina llamada cremulador.

En 2014, Philip Olson, especialista en ética tecnológica en la universidad estadounidense Virginia Tech, escribió el artículo Flush and Bone: Funeralizing Alkaline Hydrolysis in the United States ("Funeralización de la hidrólisis alcalina en los Estados Unidos") en la revista especializada: Science, Technology, & Human Values.