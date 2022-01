Justin Brooks, el hombre que ayudó a liberar a 35 personas inocentes de la pena de muerte o la cadena perpetua

"Fui a conocerla y me dijo que era inocente , así que volví con los estudiantes de Derecho a los que estaba enseñando y les dije '¿Quién quiere ayudarme a investigar este caso?' y cuatro estudiantes levantaron la mano".

Mentiras de los testigos

Una investigación más exhaustiva halló que los abogados de la mujer no habían visitado la escena del crimen ni recolectado pruebas, lo que significa que dependían de las declaraciones de los testigos.

"Su [abogado] no investigó el caso", señala Brooks.

"Me paré justo donde ella dijo que vio el asesinato en un día brillante y soleado y no podía ver [el escenario] y este tiroteo ocurrió de noche. Había árboles que bloqueaban la vista y una camioneta de comida. Era imposible tener visibilidad de lo que sucedió desde ahí " , prosigue.

"Durante más de 25 años luché en todos los tribunales, y cuando recibí la llamada sobre la liberación de Marilyn, literalmente no podía hablar", cuenta Brooks.

"Los estudiantes de derecho que me ayudaron son personas de mediana edad ahora. Lloraron mucho cuando les conté la noticia".

Trabaja junto con nueve miembros del personal legal a tiempo completo y 100 voluntarios para ayudar a liberar a las personas que han sido condenadas injustamente, en particular a las que pasan décadas tras las rejas.

Estrella de fútbol

Uno de los casos más destacados fue el de la estrella de fútbol americano Brian Banks, quien a la edad de 17 años fue condenado a seis años de cárcel por una violación que no cometió.

Pero Brooks no puede hacerse cargo de todos los casos por los que lo contactan.

"Lamentablemente, digo que no a la mayoría de los casos porque es importante poder demostrar su inocencia y no solo reunir pruebas", explica.

"La parte más difícil del trabajo es decir que no todo el tiempo. Realmente me agobia. Tengo que empezar a salirme de esa parte del proceso o no podré seguir haciendo esto".