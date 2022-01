Lo que los piojos de las momias revelan sobre las poblaciones de Sudamérica de hace 2.000 años

Claro que aquella es una película de ciencia ficción. "De hecho, no puedes extraer ADN preservado en ámbar", le dice María Alejandra Perotti, profesora de biología de invertebrados en la Universidad de Reading, Inglaterra.

Pero eso no significa que la técnica en sí no sea factible. Es lo que precisamente ha logrado Perotti, quien como Hammond pudo extraer ADN, pero no con dinosaurios y mosquitos, sino con humanos antiguos y piojos.