Covid: 6 pasos a seguir si sospechas que te infectaste

1. Busca el diagnóstico

Estos métodos también están indicados si has tenido contacto con alguien que sospecha o ha sido diagnosticado con covid en los últimos 14 días .

Si el resultado es negativo (es decir, no tienes covid), es posible retomar tus actividades, siguiendo las precauciones básicas, como usar mascarillas, evitar aglomeraciones y vacunarse (si no has completado las dos o tres dosis).