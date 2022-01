Cómo responder cuando en una entrevista de trabajo te dicen "háblame de ti" (y qué es lo que nunca debes hacer)

El problema es que no todos los postulantes a un empleo la toman como una oportunidad para destacar lo que consideran más relevante sobre su experiencia laboral y sus habilidades personales.

Para algunos, puede ser una pregunta realmente intimidante cuando no tienen un pequeño guion preparado que les permita convencer al entrevistador de que se ajustan al perfil que la empresa está buscando.

Y también es difícil para las personas que no tienen la habilidad de concentrarse en los temas más importantes, dejándose llevar por un mar de pensamientos y recuerdos sin un claro hilo conductor que le dé sentido al relato.

"La gente siente mucha presión por tratar de impresionar al entrevistador con la respuesta y es esa presión la que los pone nerviosos y no les permite pensar claramente", apunta Wilding.

Cuando un entrevistador hace esa pregunta, agrega, habitualmente está buscando un resumen de tu experiencia y del valor que has generado durante tu carrera.

Es decir, no solo quiere saber qué cargos has ocupado en otras empresas, sino que está interesado en saber qué resultados has conseguido. En pocas palabras, cuáles han sido tus éxitos.