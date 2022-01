Covid: las amenazas de los antivacunas a un paciente al que acusan de ser un actor que fingió la enfermedad

"La próxima vez que estés en la cama de un hospital", decía uno, "no será con coronavirus".

Sin suerte y en el hospital

No se había vacunado, explica, porque pensaba que su relativa juventud haría que cualquier contagio fuera suave.

Pero el consultor tecnológico, que también disfruta compartiendo bromas en su cuenta de Instagram, no tuvo suerte.

"Cada vez que me iba a la cama, no dormía, daba vueltas por todos lados. Y un día simplemente me desperté a las 6:00 de la mañana y dije: 'voy a llamar una ambulancia'", cuenta.