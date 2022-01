Robert Durst: muere en prisión el millonario estadounidense condenado por matar a su mejor amiga hace 22 años

Asesino convicto

Durst fue arrestado en 2015 tras protagonizar una serie documental de crimen en la cadena HBO llamada The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ("La maldición: la vida y muertes de Robert Durst") en la que, en un aparente descuido, se le escuchaba murmurar cómo reconocía los asesinatos.