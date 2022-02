Las últimas horas de Marcel Proust, el escritor que mejor supo reflejar el tiempo, ese "monstruo que nos devora"

"En años posteriores, con frecuencia me burlaba de él al respecto: 'Odio tu flojo apretón de manos'. Pero Marcel se defendió: 'Si pongo más energía en mi apretón de manos, la gente pensará que siento una simpatía inexistente'".

Los dos Proust

Pasaba semanas y semanas, sufriendo de asma crónica, en su habitación forrada de corcho, no solo para insonorizar sino para evitar que el polen y el polvo agravaran sus alergias y el asma.

"Se ha argumentado que no podía escribir mientras su madre estaba viva. En cierto modo, todo el libro se trata de ella. Es una celebración de ella y no hay nada en él que ella no habría, de una manera, comprendido completamente.