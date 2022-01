"Somos la generación que tuvo el privilegio de crecer junto a internet desde que comenzó": The Jackal, los italianos detrás de la serie Generación 56K

Fuente de la imagen, The Jackal

Ellos eran Ciro Priello, Fabio Balsamo y Gianluca Fru, del colectivo de humor italiano The Jackal. Aunque llevaban muchos años trabajando y eran reconocidos en su país -especialmente en Nápoles, de donde son oriundos-, el video los llevó a ser conocidos alrededor del mundo, especialmente en América Latina.

"Y no es solo sobre amor y nostalgia. Es sobre la amistad. Sobre el tiempo. Y por supuesto, sobre Nápoles", le dice a BBC Mundo Gianluca Fru, uno de los protagonistas de la serie y miembro fundador de The Jackal.

Lo curioso es que con aquel video no nos dimos cuenta de su impacto, realmente. Somos un grupo de producción de contenidos para el público italiano y pensamos que había sido popular en Italia. Sin embargo, durante unas vacaciones en Grecia, nos encontramos con un grupo de mujeres que venían de España y estaban, creo, en medio de una clase de tango y varias de ellas me reconocieron, se acercaron y me pidieron una selfie. Ellas venían de Barcelona. Entonces fue que nos dimos cuenta de que el video se había convertido en viral, más allá de lo que habíamos notado.