"Sara tenía 30 perforaciones en varios órganos, lesiones más propias de una reyerta con armas": la muerte en España de una mujer tras una operación de cirugía estética

"Estamos en shock. No lo podemos creer".

No se explican cómo Sara salió del quirófano con "lesiones propias de una reyerta con armas" al presentar cerca de 30 perforaciones de entre 0,5 y 2 centímetros en órganos como los riñones, el colon, el intestino o el hígado, entre otros, denunció el primer abogado que tuvo la familia de la fallecida.

La operación duró más tiempo de lo previsto, se realizó entre las 9:00 y 14:30 horas, y no fue hasta casi cuatro horas después cuando el médico llamó al servicio de urgencias, según denunció en diálogo con BBC Mundo el primer abogado de la familia de la víctima, Ignacio Martínez.

"En los más de 30 años que llevo tratando este tipo de casos he visto de todo, pero este es el más incomprensible de todos", aseguró el letrado.

Líquido rojizo

Por otro lado, añadió, "no se entiende por qué no detuvieron la operación cuando vieron que el líquido extraído era de color rojizo, y más teniendo en cuenta que el anestesista avisó, ni por qué llamaron tan tarde a los servicios de urgencias".

El abogado del cirujano, Pablo Martínez, indica, sin embargo, a BBC Mundo que su cliente no detectó ningún tipo de sangrado ni ningún hecho que le hiciera pensar que algo iba mal durante la operación, "porque de haber notado algo raro, habría parado la intervención".

"Se vendía muy bien en redes sociales"

Según relata Ezequiel Nicolás, la expareja de Sara, el médico que la había operado en 2019 de una abdominoplastia le recomendó que no se hiciera una lipoescultura, pero cuando contactó con el médico ahora acusado éste le aseguró que se trataba de una operación sencilla y que en unos días estaría recuperada. Pagó por la intervención 5.700 euros (unos US$6.500).

La jueza que lleva el caso le retiró el pasaporte al cirujano, pero no ha sido apartado de su profesión, tal y como pretendía la acusación, por lo que puede seguir ejerciendo.

¿Quién puede realizar cirugías estéticas en España?

No es necesario que un médico en la sanidad privada cuente con el título oficial en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora para realizar este tipo de intervenciones, mientras que en la pública sí lo exigen.

"El problema es que no existe una regulación adaptada a la realidad social, nos regimos por normas de 1958 (con alguna modificación posterior). En la sanidad privada hay médicos que utilizan títulos engañosos como 'cirujano cosmético' y eso confunde a los pacientes, pues creen que les va a operar un cirujano plástico", explica a BBC Mundo el doctor José Luis Vila Moriente, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre).

Víctimas silenciosas

"Hay mucha gente que no denuncia por miedo o por vergüenza, porque su entorno más cercano no sabe que se han operado y no quieren decirlo. Por eso estimamos que las víctimas afectadas son muchas más de las que nos llegan", explica a BBC Mundo Carmen Flores, presidenta de esta agrupación que asesora a personas afectadas por negligencias médico-sanitarias desde hace más de dos décadas.