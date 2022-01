¿Por qué las mujeres tienen más probabilidades de morir cuando son operadas por cirujanos hombres?

El médico que dirigió el estudio (publicado en la revista especializada JAMA Surgery), Christopher Wallis, no está seguro.

Wallis dijo a la BBC que aún no tienen una explicación para estos hallazgos, pero que están trabajando en ello.

Percepción del dolor

No hace afirmaciones definitivas acerca de por qué a las pacientes mujeres les puede ir peor con los cirujanos hombres, pero apunta posibles explicaciones de otra literatura médica disponible.

Actitudes

Sin embargo, es posible que los problemas de comunicación no dependan únicamente del médico.

"Me veo como cirujano"

En 2015, las cirujanas recurrieron a Twitter para desafiar esta situación con la consigna "#ILookLikeaSurgeon" (#meveocomocirujano). Todavía hoy, el hashtag tiene muchos mensajes sobre cómo las mujeres en la profesión son confundidas rutinariamente con un rol diferente, con casi cualquier cosa que no sea una cirujana.

"Creo que los pacientes todavía tienen la creencia estereotipada de que los cirujanos hombres son superiores. Somos muy conscientes de nosotras mismas y nos acercamos a cada paciente con la presión adicional de tener que disipar las percepciones de que somos inferiores a los cirujanos hombres. No podemos darnos el lujo de cometer errores", sostuvo.

Desequilibrio de género

Si bien Wallis, el autor principal del estudio, enfatiza que este muestra una tendencia en la población y no significa que a una paciente necesariamente le irá peor con un cirujano hombre, también ilustra la cruda realidad de la cirugía: en los más de 1,3 millones procedimientos analizados, la paciente era mujer más del 57% de las veces, pero el cirujano menos del 11% de las ocasiones .

"El tratamiento de cualquier paciente por parte de una cirujana no debería estar limitado por el hecho de que simplemente no hay suficientes mujeres en ese campo", dijo.

Una noche, tarde, recuerda que la llamaron a la sala de emergencias para ver a un paciente hombre. Para que se sintiera cómodo, el enfermero bromeó con él y le aconsejó que "se controlara y no coqueteara con ella".

"Me había reducido a un objeto de la manera más misógina e invitó a este paciente a que no me viera como la cirujana, sino como una mujer a la que podía faltarle el respeto y cuyos límites podía violar", relató.