La bebé secuestrada por los nazis para el siniestro plan de cultivar la llamada "raza superior"

Ingrid von Oelhafen tardó décadas en descubrir la verdad no sólo sobre quién es, sino también que fue objeto de un siniestro experimento social de los nazis y que existía otra persona viviendo su vida.

Aunque su madre "no era muy cálida", Ingrid estaba desesperada por vivir con ella, como revelan sus cartas de la época.

" Siempre lloro si alguien habla de ti o si pienso en ti. Querida , querida mami, p or favor, ven a recogerme ".

¿Erika?

"No sabía quién era, pero no pregunté".

No se atrevió a hablar con su padre sobre el tema, pero sí con su ama de llaves.

"Me dijo que no era la hija biológica de mis padres, y que nadie sabía realmente de dónde era. Yo no quería que eso fuera verdad".