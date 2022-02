¿Cuál es el rol del cerebro (y del estado de ánimo) en nuestra respuesta inmune?

"He pasado los últimos 30 años preocupándome por cómo el cerebro interactúa con el sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico interactúa con el cerebro", le dice a BBC Mundo Daniel Anthony, profesor de neuropatología experimental en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

El comportamiento

"Interrumpes tu sueño, no quieres ver gente ni socializar, comienzas a mostrar toda una serie de comportamientos que son muy característicos de algo denominado comportamiento de enfermedad".

Y se trata de algo que se ve entre animales, en mamíferos en particular: cuando estamos enfermos, el cerebro altera nuestro comportamiento y empezamos a repriorizar lo que hacemos.

"Cuando estás resfriado no te pones a resolver complejos problemas matemáticos porque estás cansado", señala Kipnis.

"Un animal se retira porque no quiere contagiar al rebaño, tú también te apartas, no quieres contagiar a la Tierra".

El elemento hormonal

Una de las explicaciones de por qué el estrés crónico es malo es porque hace que tu sistema nervioso simpático no funcione apropiadamente y, entre "más activación del eje HHA, más cortisol y eso es lo que te hace vulnerable a la infección".

La hipótesis de la memoria

"No tengo la respuesta categórica a eso. Pero creo que el cerebro debe recordar".

"Y cuando el patógeno invade el cuerpo, el cerebro lo sabe, ya que es informado porque hay una ruptura de barreras a través de nuestra piel, la nariz u otra ruta de entrada que tome el patógeno, y activa este sistema inmunológico particular".

Sin embargo, enfatiza: esto es sólo una hipótesis . "No creo que nadie lo haya demostrado".

"¿Seremos capaces de encontrar esa zona del cerebro que recuerda las respuestas inmunitarias? No sé, espero que sí, pero no estoy tan seguro".

La dificultad

"No", responde Kipnis. "En algún momento pensamos que era una región del cerebro, pero ahora sabemos que es un conjunto de ellas y que abarca muchas regiones".

Los recuerdos de la infancia los podemos recuperar nosotros mismos. "Pero el recuerdo del virus probablemente no", aunque sí podamos recordar cómo nos sentimos cuando estábamos infectados.

Experimentos en roedores

Rastros

No sería un tipo de memoria accesible cognitivamente , no sabemos que recordamos eso, pero podría haber "un rastro en las neuronas que representa la condición inflamatoria" que ocurrió cuando contrajimos una infección.

¿Y el estado de ánimo?

"Sí. Cuando experimentamos un estado emocional particular, por ejemplo, cuando no dormimos bien -que es un estado cerebral- por supuesto que eres más susceptible a los patógenos y la razón es porque tu sistema inmunológico saludable necesita de tu cerebro", explica Kipnis.

"Los inmunólogos clásicos probablemente no estarán muy abiertos a esta idea de que el estado mental afecta al sistema inmunitario, pero hay algunas pruebas".

"Cuando dices que al estar triste tu sistema inmune se debilita, me gustaría ver un mecanismo : ¿qué se produce en el cerebro, qué molécula se libera y cómo afecta el sistema inmune para hacerlo menos funcional?"

"Cuando estoy feliz ¿mi sistema inmunológico es más fuerte? Quizás sí, quizás no, no lo sabemos, no hay mecanismo que lo explique", indica Kipnis.