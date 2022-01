Gaspard Ulliel: muere a los 37 años el actor francés que interpretó a un joven Hannibal Lecter

43 minutos

El actor de 37 años, uno de los más conocidos de Francia, protagonizó además It's Only the End of the World ("No es más que el fin del mundo"), por la que ganó un César (el equivalente francés al Oscar) a mejor actor en 2017.