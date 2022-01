La piloto de 19 años que se convirtió en la mujer más joven en completar sola la vuelta al mundo

10 minutos

Después de aterrizar, se envolvió en las banderas británica y belga, y les dijo a los periodistas: "Es realmente una locura, no lo procesé del todo".

"La parte más difícil fue volar sobre Siberia: hacía mucho frío y si el motor se hubiese detenido, estaba a horas de ser rescatada. No estoy segura de que hubiera sobrevivido", contó.

Pionera en avión superligero

Cinco meses alrededor del planeta

"Me he mantenido ocupada, he estado postulándome a universidades y manteniendo el avión listo para despegar", agregó.