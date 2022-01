"Soy una mujer trans y mi pareja es un hombre hetero"

1 hora

Josh me sonrió. A mi familia le encanta estar al aire libre y era hermoso ver que a él también. Pero este momento fue más que ese alivio de descubrir que tu novio encaja sin problemas con tu familia.

Hubo un tiempo en que no podía haber imaginado esto. Antes de Josh, las citas eran un espectáculo de terror.

No escondo mi identidad de género, siempre soy franca desde el principio.

Mientras abrazaba la vida como mujer, nunca me conecté realmente con los debates sobre las personas trans en los medios.

Mis amigos trans y yo no discutimos interminablemente a qué baños ir o qué pronombres usar. Estamos hablando de lo que habla la mayoría de los jóvenes: las relaciones.

Pero no estaba preparada para el comportamiento de algunos de los hombres de la aplicación.

Me despertaba con mensajes llamándome "tranny" ("travelo" o "trava"). Me llegaban notificaciones al teléfono con las palabras "eres un hombre". Recibía amenazas de muerte de un párrafo de largo con fantasías detalladas sobre cómo debería ser asesinada.

Me vieron como un experimento exótico temporal y no fueron respetuosos. Nuestras primeras conversaciones se centraron en preguntas sobre mis genitales y sobre qué tipo de sexo tendríamos.

Los que se interesaron y me respetaron en privado, se avergonzaban de ser vistos en público con una mujer trans.

Estos hombres no me presentarían a su familia o amigos. Algunos dirían que perderían sus trabajos si su empleador descubría que estaban saliendo con una mujer trans.

A mí me parecía una homofobia internalizada. No podían pensar en mí como mujer y no querían que las personas en su vida los vieran como homosexuales.