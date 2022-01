Covid: qué es la miocarditis, por qué la asocian con las vacunas (y por qué no es alarmante)

Aunque concluyó, también, que la probabilidad de que esta ocurra es muy baja, hay quienes le temen al punto de preferir no vacunarse.

1. ¿Qué es la miocarditis?

2. ¿Por qué aparece y cuál es su relación con la covid?

3. Vacunarse contra la covid ¿aumenta el riesgo, aunque sea leve?

Según Salinas, no es totalmente claro que las vacunas causen miocarditis, pero podría pasar, aun así la incidencia es bastante baja.

Según un estudio israelí publicado en The New England Journal of Medicine y realizado en colaboración con la Universidad de Harvard y el Instituto de Investigación Clalit: