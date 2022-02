3 fascinantes particularidades del corazón y una gran desventaja

Probablemente los has sentido: esos dolores en músculos que ni siquiera sabías que tenías, y que aparecen después de hacer ejercicio.

Es por eso que un par de días después no podemos bajar las escaleras sin hacer muecas de dolor. Ese dolor son nuestras células reparando el daño. Y al hacerlo, los músculos se fortalecen.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué, siendo un músculo y habiendo estado involucrado en la misma actividad, el corazón no te duele?

1. Siempre latiendo

Y eso no es lo único asombroso, cuenta el cardiólogo.

"Si pones un cultivo de células cardíacas en una placa de Petri, así sean unas pocas, no sólo comenzarán a latir espontáneamente sino que además se sincronizarán entre ellas .

2. Superenergético

3. Pocos nervios

Si se trata de tus órganos internos, agrega, aunque es importante que los órganos puedan avisarle al cerebro que algo anda mal, la información no es tan precisa.

Suena preocupante, pero probablemente lo sería más si fuera distinto pues de no ser porque tenemos muchas menos terminaciones nerviosas en nuestro corazón, lo sentiríamos constantemente y estaríamos conscientes de cada latido... ¿te imaginas?

4. Si se rompe, no se arregla

"Se repara a sí mismo en la medida en que forma una cicatriz. Pero ese músculo que has perdido no volverá, por lo que el corazón no se contrae tan bien. Esa es fundamentalmente la razón por la que es tan grave".