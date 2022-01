“Nos estamos perdiendo la vida real”: la gente que decide deshacerse de su teléfono inteligente

19 minutos

"'¿En qué momento nos pasó esto?', pensé. Nos estamos perdiendo la vida real . No creo que en tu lecho de muerte lamentes no haber pasado más tiempo en Twitter o leyendo artículos en internet".

Es más feliz y productivo desde que dejó de usar su smartphone , señala. No lo ha sustituido por un celular viejo y ni siquiera tiene teléfono fijo. Solo se le puede contactar a través de correos electrónicos que llegan a la computadora de su casa.

"Mi vida ha mejorado", dice. "He liberado mis pensamientos de estar constantemente conectados cognitivamente a una máquina que necesito alimentar con energía y dinero. Creo que el peligro de las tecnologías es que nos están vaciando la vida".

Dice que se vio obligada a comprar uno de mala gana debido a que tuvo que lidiar con los códigos QR en los restaurantes y los llamados pasaportes c ovid (digitales) , además de facilitar el contacto con una de sus hijas que vive en París.

Pero planea dejarlo de nuevo, si puede . "Después de la pandemia, y cuando Ella [su hija mayor] no esté viviendo en el extranjero, podría intentar dejarlo de nuevo. Suena como una adicción, ¿no es así?".

"Por ejemplo, llegábamos a un restaurante y ya no me veían levantar el teléfono".

No tener un teléfono inteligente "me quitó mucha presión", dice. "Ya no sentía que tenía que responder al instante o estar disponible cuando estaba fuera".