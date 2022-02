"Venezuela no es un país socialista. Es un país con una economía capitalista de bodegones"

Bull, que viajó recientemente a Venezuela, participó en un estudio hecho en colaboración con el Centro para la Investigación y Formación Obrera (CIFO), dirigido por Manuel Sutherland y Antulio Rosales , de la Universidad de New Brunswick, Canadá, llamada " Venezuela: de la crisis económica al capitalismo elitista bodegonero".

Si bien hace unos años la mayoría de los venezolanos no conseguía los productos necesarios para subsistir, ahora, que abundan, no puede pagarlos.

No, también se hacen con bolívares, aunque la principal moneda son los dólares. Muchos de los productos tienen un precio alto, pero no todos. Son tiendas muy desreguladas.

Venezuela no es un país socialista. Es un país con una economía capitalista bodegonera. La economía de los bodegones no está dirigida por el gobierno, no son negocios del Estado.