"Fue como descender sobre otro planeta": qué encontraron los primeros científicos en bajar hasta los 8.000 metros de profundidad de la fosa de Atacama

15 minutos

Silencio y música en el fondo del mar

"El interior de la esfera es gris oscuro, tiene dos cómodas sillas, y está recubierto con tanques de oxígeno e interruptores para toda la electrónica. En la parte inferior hay tres ventanas ojo de buey que permiten la vista del fondo marino. Me impresionó la suavidad de la travesía, y el silencio, solo interrumpido por las comunicaciones con la superficie".

Ulloa puso una canción de la cantante chilena Mon Laferte , y le mostró a Vescovo fotos de su hijo, que vive en Suecia. A su vez, Vescovo escogió Hotel California, del grupo The Eagles y le habló de sus motivaciones para terminar explorando las profundidades. Luego, entre risas, decidieron que al regreso tendrían tiempo de ver un trozo de la serie española El Cid. Y así fue.

Gusanos arquitectos de ciudades

"A mí me dijeron que teníamos que estudiar la fosa, pero no me dijeron que teníamos que ir a ella", bromeó Escribano tan pronto salió del sumergible y puso los pies en cubierta.