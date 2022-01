“Con la muerte de Gabo aprendí que hay una diferencia entre la tragedia de perder gente joven y la tristeza de que una persona muera al final del ciclo de vida”

Los textos quedaron guardados. "Sabía que mientras mi madre viviera aquello no se podía enseñar".

Con el tiempo, Rodrigo García, que participa en el festival Hay Cartagena 2022, descubrió que no quería escribir sobre la muerte de un autor famoso. Quería hacerlo "sobre la despedida de los padres y el final del club de los cuatro, que éramos ellos, Gonzalo y yo".

La enfermera diurna sale a mi encuentro. «Su corazón se detuvo», dice nerviosamente. Entro a la habitación y al comienzo observo que mi padre se ve igual que hace menos de diez minutos, pero después de unos segundos me doy cuenta de lo equivocado que estoy. Se ve destrozado, como si algo lo hubiera fulminado —un tren, un camión, un rayo—, algo que no le causó más heridas que arrebatarle la vida. Rodeo la cama y me acerco a él y maldigo en voz baja.