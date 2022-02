Las controvertidas palabras de Whoopi Goldberg sobre el Holocausto por las que la actriz fue suspendida como presentadora

Whoopi Goldberg está en el ojo del huracán. La oscarizada actriz se enfrenta a las críticas después de que dijese en un programa de entrevistas de Estados Unidos que el Holocausto "no se trató de una cuestión de raza".

El lunes, la actriz y personalidad de la televisión dijo en el programa The View de la cadena ABC que el genocidio nazi de los judíos involucró a "dos grupos de personas blancas".

Qué dijo Goldberg

Goldberg, de 66 años y que ha estado en The View desde 2007, les dijo a sus copresentadores: "Me sorprende que eso los haya hecho sentir incómodos, el hecho de que haya algo de desnudez".

"Quiero decir, se trata del Holocausto, el asesinato de seis millones de personas, pero ¿eso no te molestó?

"Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de raza. No, no se trata de raza".