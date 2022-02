"No fue sanador ni catártico": Carmen Maria Machado sobre cómo fue escribir sobre la novia que la maltrató

42 minutos

Carmen Maria Machado (Allentown, Estados Unidos, 1986) aún no había cumplido los 30 cuando conoció a la mujer que la atormentaría y maltrataría.

Ella, "una morenita con gafas y curvas rayanas en la gordura en la gordura", criada en el metodismo y ansiosa por experimentar un amor arrebatador —"quería ese deseo de conducir a través de cuatro Estados" para estar con ella— no pudo evitar sentirse "como una niña que compra algo con su dinero por primera vez".

"Parte del problema fue que te sentías afortunada", le diría después a su antiguo yo mientras escribía "En la casa de los sueños" ( In the Dream House , 2019), un híbrido entre relato autobiográfico y ensayo en el que describe aquella traumática relación.

Y es que lo que parecía un idílico romance LGBTQ+ no tardó en derivar hacia el abuso.

Machado, autora de la igualmente aplaudida antología de cuentos "Su cuerpo y otras fiestas" —Her Body and Other Parties, finalista del National Book Award 2017—, habló con BBC Mundo como parte de nuestra cobertura del Hay Festival de Cartagena 2022, en el que participó.