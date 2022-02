"Crecí solo y bajo tutela del estado, ¿por qué nadie me dijo que tenía hermanos?"

Cuando era pequeño, me colocaron en el sistema institucional público británico. Para mis 18 años, ya había vivido en cuatro familias de acogida y una residencia en el sureste de Londres.

Siempre me pregunté por qué no fui adoptado. ¿Hubo alguna vez esa posibilidad?

Una infancia diferente

Vivir en ese hogar residencial con otros niños me dio mi primer contacto con la hermandad, pero no teníamos control sobre nuestras relaciones a largo plazo. Conectaríamos, pero desapareceríamos de la vida del otro.

Las autoridades locales ofrecen sesiones de "historia de vida" a los niños que son acogidos en el sistema: aquí es cuando un trabajador social le dice al niño lo que sabe sobre sus antecedentes familiares y su historia. Yo tenía alrededor de 7 años cuando tuve el mío, y me dijeron que era hijo único.

Así que fue un gran shock cuando, a los 20 años, un hombre me envió un mensaje en Facebook para decirme que era mi hermano mayor. Todavía puedo recordar la sensación visceral de confusión que sentí cuando vi su mensaje por primera vez. Tuve que volver a leerlo varias veces.

Me tomó un tiempo responder, pero cuando hablamos establecimos que teníamos el mismo papá pero diferentes madres, que había más hermanos y, lo más abrumador para mí, que vivíamos en la misma área. Todo este tiempo, mi hermano había sido mi vecino .

Por mucho que agradeciera los mensajes de mi nuevo hermano, nunca me sentí listo para que nos encontráramos cara a cara. Finalmente, hace cuatro años, dejamos de enviarnos mensajes.

Pero luego, en la primavera de 2020, mientras llevaba a mi bebé recién nacida a un chequeo en el hospital, me lo encontré por casualidad. Yo salía del hospital, él se dirigía a visitar a un pariente enfermo. Lo reconocí al instante.

Lo llamé tímidamente y, para mi alivio, me reconoció.

Aunque no nos hemos visto desde entonces, ese momento cambió profundamente mi vida .

Conocer a mi hermano me hizo pensar en cómo podrían haber sido las cosas si hubiera tenido la oportunidad de conocer a mis hermanos cuando era más joven. Ahora sé que tengo al menos cuatro, todos mayores que yo.

Cada vez que me mudaba de casa como un niño bajo tutela estatal, me veía obligado a asimilarme a una nueva familia, a integrarme en una comunidad diferente y hacer nuevos amigos. Mi sentido de identidad infantil estaba fragmentado entre los hogares en los que vivía. Ninguna persona me conocía a lo largo de todas mis mudanzas.