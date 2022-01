"Teníamos una soga al cuello": 7 claves del acuerdo entre Argentina y el FMI para refinanciar la enorme deuda del país sudamericano

"Ver la letra chica"

Con una pobreza superior al 40% de la población y una inflación de 50% en 2021, Argentina no estaba dispuesta a aplicar las políticas de ajustes que tradicionalmente el FMI impone en esta clase de negociaciones.

"En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo", indicó Fernández.

"No nos impone llegar a déficit cero, no impacta en servicios públicos, no relega el gasto social", apuntó.