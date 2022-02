Moses J. Moseley: muere el actor de The Walking Dead a los 31 años

Los creadores y actores de "The Walking Dead" rindieron tributo al actor Moses J. Moseley, quien falleció a los 31 años de edad.

Comienzos

Una vez dijo que no planeaba convertirse en actor, pero un día se le acercaron después de clase y le preguntaron si le gustaría aparecer en una película.

Luego obtuvo papeles en "The Hunger Games: Catching Fire" (Los juegos del hambre: en llamas), "Watchmen" *(Los vigilantes) de HBO y la película "Volumes of Blood: Horror Stories" de 2016.

La agencia de talentos Avery Sisters Entertainment dijo en un comunicado en Facebook: "Moses fue un actor fenomenal que apareció en películas como The Walking Dead, Queen of the South y American Soul, pero MUCHO más que eso, ¡era una persona INCREÍBLE!"