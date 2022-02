El país en el que los trabajadores disfrutan por ley del derecho a desconectar de su empleo

1 febrero 2022

Delphine es una de los 65.000 empleados públicos belgas que no podrán ser contactados fuera de su horario laboral.

Mientras revuelve las cebollas, me dice que agradece el hecho de que muchos funcionarios en Bélgica tengan derecho a desconectarse .

"Especialmente para los jóvenes, no siempre está claro cuándo deben estar disponibles o no".

"Porque cuando empiezas un nuevo trabajo, quieres ser perfecto y piensas: 'si no contesto ese correo a las 10 de la noche tal vez a mi jefe no le guste'".

Desde este 1 de febrero, 65.000 empleados del gobierno belga no pueden ser contactados fuera del horario laboral normal.

Hay excepciones, que pueden ser por acuerdo o si algo no puede esperar. Y no significa que no habrá personal de guardia.