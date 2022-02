4 cifras que muestran el buen estado de la economía de Estados Unidos (pese a la alta inflación)

Así, una parte importante de la población tiene dinero para gastar, pero no hay suficiente oferta de productos para satisfacer la demanda.

Pero, más allá de la inflación, hay otros indicadores económicos que muestran que las cosas no van tan mal como parece.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, asegura que la economía ha mejorado durante su gobierno. La oposición republicana no está de acuerdo.

"Es bastante extraordinario que pese a la pandemia la economía de Estados Unidos lo ha hecho bastante bien", dice en diálogo con BBC Mundo el economista Gian Maria Milesi-Ferretti, investigador senior del Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy del centro de estudios Brookings Institution, en Washington, D.C.

Fuente: Bureau of Labor Statistics

La oposición republicana, en cambio, no está conforme con que el gasto público siga creciendo, ni con que se mantengan las extraordinarias ayudas fiscales que han estado inyectando dinero a la economía.

1. Alto crecimiento económico

Fuente: Bureau of Economic Analysis

"Al analizar la tendencia, si no hubiésemos tenido la pandemia, el crecimiento tampoco sería mucho más alto", apunta.

2. Disminución del desempleo

Fuente: Bureau of Labor Statistics

Antes del inicio de la pandemia, en febrero de 2020, el desempleo se encontraba en el 3,5%, es decir, no tan lejos del nivel actual.

3. Disminución de la pobreza

Aunque las estadísticas oficiales de la Oficina del Censo para 2021 aún no están disponibles, un equipo de expertos del Center on Poverty and Social Policy de la Universidad de Columbia, proyectó que la pobreza habría llegado a cerca de un 12,6% el año pasado.