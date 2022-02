Investigación BBC | Telegram: las imágenes explícitas de miles de mujeres que se comparten sin su consentimiento en la plataforma

"Me hicieron sentir como una prostituta porque creyeron que compartiría mis fotos íntimas. Sentía que no tenía valor como mujer", dice Sara.

Sara, cuyo nombre no es el real, no está sola.

"Te miran como si fueras una deshonra"

"Mi madre empezó a llorar y me dijo: 'Hay un video, me lo han enviado'", cuenta.

Nigar piensa que su ex la filmó en secreto para chantajear a su hermano, un crítico prominente del presidente de Azerbaiyán. A su madre le dijeron que el video no sería publicado en Telegram a cambio de que su hermano detuviera su activismo.

"No puedo recuperarme. Veo terapeutas dos veces a la semana. Me dicen que de momento no progreso. Me preguntan si puedo olvidarlo, pero les respondo que no", cuenta.