Oscar 2022: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Redacción

BBC News Mundo

1 hora

Fuente de la imagen, Netflix Pie de foto, Benedict Cumberbatch interpreta al estadounidense Phil, descrito por la directora Jane Campion como un matón y un misógino.

Las películas The Power of the Dog ("El poder del perro") -con 12 nominaciones-, "Dune" (10), "Belfast" (7) y West Side Story (7) confirmaron los pronósticos y encabezan las nominaciones a los Oscar que fueron anunciadas este martes.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebrará en Los Ángeles el próximo 27 de marzo. La Academia confirmó que este año la gala tendrá presentador o presentadora, pero aún no ha revelado quién será.

Hay cierta presión para que los Oscar sean más populares y relevantes para públicos jóvenes, después de que los índices de audiencia de la edición de 2021 se desplomaran, en parte debido a la ausencia de grandes estrenos durante la pandemia.

Lista de nominaciones

Mejor película

"Belfast"

"Coda"

Don't Look Up ("No mires arriba")

Drive My Car

"Dune"

Fuente de la imagen, Legendary Pictures Pie de foto, Un fotograma de la película "Dune".

King Richard ("El método Williams")

Licorice Pizza

Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas")

The Power of the Dog ("El poder del perro")

West Side Story("Amor sin barreras")

Mejor dirección

Kenneth Branagh, por "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, por Drive My Car

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Jane Campion, por The Power of the Dog ("El poder del perro")

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, La directora Jane Campion.

Steven Spielberg, por West Side Story("Amor sin barreras")

Mejor actor

Javier Bardem, por Being the Ricardos ("Ser los Ricardo")

Benedict Cumberbatch, por The Power of the Dog ("El poder del perro")

Andrew Gardfield, con Tick, tick... Boom!

Will Smith, por King Richard ("El método Williams")

Denzel Washington, por The Tragedy of Macbeth ("La tragedia de Macbeth")

Mejor actriz

Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye")

Olivia Colman, por The Lost Daughter ("La hija oscura")

Penélope Cruz, por "Madres Paralelas"

Fuente de la imagen, IMDB Pie de foto, Penélope Cruz en "Madres Paralelas".

Nicole Kidman, por Being the Ricardos ("Ser los Ricardo")

Kristen Stewart, por "Spencer"

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds, por "Belfast"

Troy Kotsur, por "Coda"

Jesse Plemons, por The Power of the Dog ("El poder del perro")

J.K. Simmons, por Being the Ricardos ("Ser los Ricardo")

Kodi Smit-MCPhee, por The Power of the Dog ("El poder del perro")

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, El actor Kodi Smit-McPhee.

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley, por The Lost Daughter ("La hija oscura")

Ariana DeBose, por West Side Story("Amor sin barreras")

Judi Dench, por "Belfast"

Kirsten Dunst, por The Power of the Dog ("El poder del perro")

Aunjanue Ellis, por King Richard ("El método Williams")

Mejor guion original

"Belfast"

Fuente de la imagen, Belfast Pie de foto, Una imagen de la película "Belfast".

Don't look up ("No mires arriba")

King Richard ("El método Williams")

Licorice Pizza

The worst person in the world ("La peor persona del mundo")

Mejor guion adaptado

"Coda"

Drive My Car

"Dune"

The Power of the Dog ("El poder del perro")

The Lost Daughter ("La hija oscura")

Mejor edición

Don't Look Up ("No mires arriba")

"Dune"

King Richard ("El método Williams")

The Power of the Dog ("El poder del perro")

Tick, tick... Boom!

Mejor película internacional

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

The Hand of God ("Fue la mano de Dios") - (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

The Worst Person in the World ("La peor persona del mundo") - (Noruega)

Mejor película animada

"Encanto"

Fuente de la imagen, Disney Pie de foto, Los protagonista de la película "Encanto".

"Luca"

Flee

Raya and the Last Dragon ("Raya y el último dragón")

The Mitchells vs. the Machines ("Los Mitchell contra las máquinas")

Mejor diseño de producción

"Dune"

Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas")

The Power of the Dog ("El poder del perro")

The Tragedy of Macbeth ("La tragedia de Macbeth")

West Side Story ("Amor sin barreras")

Fuente de la imagen, 20TH CENTURY STUDIOS Pie de foto, Una imagen de "West side story".

Mejor largometraje documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

Mejor corto documental

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor corto de ficción

Ala kachuu - Take and run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Mejor corto animado

Affairs of the Art

"Bestia"

Robin Robin

Boxballet

The Windshield Wiper ("El limpiaparabrisas")

Mejor fotografía

"Dune"

Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas")

The Power of the Dog ("El poder del perro")

The Tragedy of Macbeth ("La tragedia de Macbeth")

West Side Story("Amor sin barreras")

Mejor vestuario

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas")

West Side Story("Amor sin barreras")

Mejor maquillaje y peluquería

Coming 2 America ("Un príncipe en Nueva York 2")

"Cruella"

"Dune"

The Eyes of Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye")

La casa Gucci ("La casa Gucci")

Fuente de la imagen, CORTESÍA DE MGM PICTURES INC Pie de foto, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani.

Mejor canción original

Be Alive, de King Richard ("El método Williams")

"Dos oruguitas", de "Encanto"

Down to Joy, de "Belfast"

No time to die, de No Time to Die ("Sin tiempo para morir")

Somehow You Do, de Four Good Days ("4 días")

Mejor banda sonora

Don't Look Up ("No mires arriba")

"Dune"

"Encanto"

"Madres paralelas"

The Power of the Dog ("El poder del perro")

Mejor sonido

"Belfast"

"Dune"

No Time to Die ("Sin tiempo para morir")

The Power of the Dog ("El poder del perro")

West Side Story("Amor sin barreras")

Mejores efectos visuales

"Dune"

No Time to Die ("Sin tiempo para morir")

Spider-Man: No Way Home("Spider-Man: Sin camino a casa")

Free Guy

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings ("Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos")