El hombre paralítico que pudo volver a caminar gracias a un implante experimental

50 minutos

Implante eléctrico

Los investigadores destacan que esto no es una cura para las lesiones de médula y que la tecnología aún es demasiado compleja para ser usada cotidianamente. No obstante, celebran que se trata de un gran paso hacia la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes.

Pero no ha sido solamente la tecnología lo que ha impulsado la recuperación de Michel. Este joven italiano tiene una voluntad de hierro. Él me dijo que desde el momento del accidente estuvo decidido a progresar todo lo que pudiera.

" Yo solía boxear, correr y hacer ejercicio en el gimnasio. Después del accidente, ya no pude hacer esas cosas que me encantan, pero no dejé que eso afectara mi ánimo. Nunca detuve mi rehabilitación. Quería solucionar ese problema", señala.

"Ellos han logrado algo que no se habíahecho antes. Nunca he escuchado de ningún estudio en el que hayan colocado un implante [en un paciente con un corte total de médula espinal] y hayan logrado movimientos musculares y una mejora del equilibrio suficiente como para poder levantarse y caminar", señaló.

Tratamiento experimental

"Ayuda con la hipertensión. La sufrí durante mucho tiempo. Al principio no me daba cuenta de que lo tenía. Me cansaba mucho de vez en cuando. Una vez que descubrimos que el implante puede aumentar la tension arterial me dije 'así es como puede ser la vida'".