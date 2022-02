Beijing 2022 | Eileen Gu: la joven medallista de oro en los Juegos de Invierno que acabó envuelta en la batalla geopolítica entre EE.UU. y China

"Nadie puede negar que soy estadounidense o que soy china"

Cuando el diario South China Morning Post le preguntó al respecto el año pasado, dijo: "Soy completamente estadounidense y me veo y hablo como lo hago. Nadie puede negar que soy estadounidense. Cuando voy a China, nadie puede negar que soy china, porque hablo con fluidez el idioma, conozco bien la cultura y me identifico completamente como tal".

"No hay necesidad de ser divisiva", le dijo al diario The New York Times. Una postura difícil de adoptar, si no imposible, cuando varios países, incluido EE.UU., están involucrados en un boicot diplomático de los juegos de Beijing 2022 en protesta por el historial de derechos humanos de Pekín.