Srikanth Bolla, la inspiradora historia del joven ciego que logró crear una empresa millonaria

4 minutos

'Una lluvia torrencial'

"Los principales institutos de entrenamiento me dijeron que la carga del curso sería como una lluvia torrencial sobre un pequeño árbol joven", dice, y explica que supusieron que no cumpliría con el estándar académico .

"Pero no me arrepiento. Si IIT no me quería, yo tampoco quería IIT", dice Srikanth.