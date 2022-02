Oscar 2022: Desi Arnaz, el cubano que revolucionó la televisión en Estados Unidos (y al que Javier Bardem da vida en una interpretación nominada al Oscar)

Más de setenta años después del estreno del show en el que Desi Arnaz interpretaba el personaje de "Ricky Ricardo", ahora él es interpretado en la película "Being The Ricardos" por el español Javier Bardem , quien este martes fue nominado al Oscar en la categoría de mejor actor.

La conga en Miami Beach

Entre las noches de fiesta, música y alcohol, Arnaz recibió una oferta de audición para un musical de Broadway llamado "Too many girls", seguido por otra para ir a Hollywood a actuar en la versión cinematográfica de ese musical.

"I Love Lucy"

La producción de la serie es recreada en la cinta dirigida por Aaron Sorkin "Being The Ricardos" , que se interna en el corazón de los estudios donde se filmaba cada capítulo a tres cámaras de 35 milímetros, ante una audiencia, en tiempo real, como si fuera teatro.

La vida de Arnaz y Ball en "Being The Ricardos"

Parte de la historia real de la pareja es presentada en la cinta "Being The Ricardos", donde a través de flashbacks se hace alusión a algunos momentos cruciales de su vida: el vínculo de Ball con el comunismo, la respuesta de la cadena CBS al embarazo de la actriz y la infidelidad de Arnaz.

De manera independiente produjo series como "The mothers in law", "The Ann Sothern Show" o "The Untouchables".