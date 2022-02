"¿Por qué no consigo engordar?": la gente que hace dieta para ganar peso

1 hora

Mientras miles de personas intentan perder peso por motivos estéticos o de salud, también hay quienes, por más que lo intentan, no consiguen ganar masa.

Las razones por las que no ganan kilos van desde características genéticas, como una tasa metabólica basal alta (la cantidad de energía que el cuerpo gasta simplemente para mantenerse con vida) heredada de la familia, hasta el uso de medicamentos específicos o enfermedades como hipertiroidismo, la diabetes y afecciones psiquiátricas como la depresión o la ansiedad crónica.

Hasta el día de hoy, cree que su apariencia puede perjudicar su credibilidad como profesional del ámbito médico . "Puede ser una impresión que tengo por todo lo que he vivido, pero escucho comentarios como '¿Pueden trabajar los niños?' o a pacientes que preguntan por mi edad porque soy demasiado pequeña".

Durante su infancia y adolescencia, probó desde dietas para engordar hasta el uso de complementos alimenticios como los hipercalóricos. "El problema es que no seguí nada a conciencia, así que no funcionó".

Ejercicios para ganar kilos

¿Hay alguna dieta específica para subir de peso?

No existe un menú concreto ni recetas mágicas que deban seguirse para subir de peso. Ya sea para aumentar el porcentaje de grasa o masa magra, la pauta es similar: principalmente aumentar la ingesta de calorías .

Silvia Madeira, quien tiene ahora 56 años, comenzó a intentar cambiar su cuerpo de la manera correcta: buscó ayuda médica a los 19 años para comprender por qué, con 1,63 metros, no podía pesar más de 49 kilos.

Fue entonces cuando un amigo con una fisonomía similar a la suya le dio un consejo no recomendado por expertos: el uso de esteroides anabólicos.

Ganar kilos de forma saludable es posible

Una vez que el nutricionista tiene el resultado, es posible enfocarse en un menú estratégico aumentando la cantidad de calorías, que no deben provenir de cualquier tipo de alimento.

La persona puede estar acostumbrada a no comer mucho y sentirse llena rápidamente, incluso después de una comida pequeña. Por ello, comer snacks a lo largo del día es una buena estrategia para incrementar el consumo sin sentirnos saciados .

Para que la ganancia sea constante y la persona no pierda peso rápidamente, debe haber un cambio de hábitos paulatino que facilite el mantenimiento de la nueva rutina.

"Perder peso de golpe no es ideal, como tampoco lo es adelgazar rápidamente. Una estimación saludable para un adulto es que aumente una media de uno o dos kilos al mes, dependiendo de su tamaño", indica la nutricionista.

En el día en que la persona no pueda consumir las calorías programadas, puede ayudarse tomando un suplemento hipercalórico.

"Una porción contiene alrededor de 600 calorías, en su mayoría carbohidratos. Es el equivalente a cuatro barras de pan francés, una cantidad que muchos pacientes no pueden comer", dice Fujiwara.

Pero los expertos advierten que estas bebida s debe tomarse solo con receta médica , para no terminar reemplazando con ellas la comida.

"Siempre es mejor comer, ya que así conseguimos los nutrientes y la fibra que no tiene el batido. Además, si lo vas a tomar, mejor después de cenar, para que no te quite el hambre", advierte Garcez.