Cómo el cerebro donado de una mujer ayudó a condenar a su esposo por doble asesinato

Aunque Diane no había sufrido ningún ataque de epilepsia en 18 años, su muerte no levantó sospechas.

Las sospechas

No solo se había incinerado el cuerpo de Diane, sino que además no se realizaron pruebas toxicológicas completas durante el examen post mortem de 2010.

El cerebro como evidencia

El superintendente Jerome Kent dice que no habrían podido condenar a Ian Stewart sin el cerebro de su esposa.

Explica que poder acceder al cerebro de Diane fue "absolutamente crucial" y que sin él "no se habría podido garantizar una condena".

"Nunca antes me había encontrado con esa situación", le dice a la BBC.

Respiración "restringida"

El científico dijo que no se esperaría encontrar ningún rastro de isquemia en "un ser humano sano que respira".

Otro testigo experto, el neuropatólogo Kieren Allinson, no encontró "evidencia de una convulsión reciente", aunque agregó que eso no significaba que no hubiera sido una muerte por epilepsia.