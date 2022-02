El problema matemático de las reinas del ajedrez que un científico de Harvard resolvió tras 150 años sin solución

1 hora

Es muy probable que cuando en 1848 el ajedrecista alemán Max Bezzel concibió el problema de las ocho reinas, no se imaginara las vueltas que su planteamiento daría.

"En realidad a Bezzel le hubiera gustado estudiar matemáticas, pero sus amigos le aconsejaron que no lo hiciera, 'porque las perspectivas para un matemático en Baviera eran terribles en ese momento'", escribió Hans Siegfried en una breve biografía.

Se hizo abogado, pero no abandonó su pasión por el ajedrez y las matemáticas y así fue cómo surgió el famoso problema que involucra a la pieza más poderosa del tablero.

Un nuevo capítulo sobre el problema de las n reinas lo escribió alguien que confiesa no ser muy bueno en el ajedrez.

El 21 de enero, The Harvard Gazette , el órgano de prensa oficial de la Universidad de Harvard, informó que uno de sus matemáticos, Michael Simkin, había resuelto " en gran medida un problema de ajedrez de 150 años".

Y es que no hay certeza de cuándo se planteó por primera vez el problema de las n-reinas, aunque todo apunta a que fue antes de 1869.

¿De qué se trata el problema?

¿De cuántas maneras hay de colocar n reinas en el tablero para que no haya dos que se amenacen entre sí?

En otras palabras, ¿cuántas formas hay de colocar n reinas en el tablero para que haya una reina en cada fila, una reina en cada columna y no más de una reina en cada diagonal?

Le había llegado la hora a las reinas

Para Simkin, el planteamiento tiene "características agradables", se le puede explicar rápidamente a casi cualquier persona, "incluso a los no matemáticos", y eso es algo "inusual" cuando se abordan problemas de ese tipo.

En ese momento, se apresuró a escribirlo y el resultado lo publicó en julio de 2021, en el artículo académico The number of n-queens configurations ("El número de configuraciones de n reinas").

"El problema me había estado rondando en la cabeza durante unos cinco años, pero no había progresado mucho y me había concentrado en otros proyectos".